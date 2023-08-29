Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in sözleri:
Güçlü bir kadro kalitemiz var. Her şekilde en sonuna kadar götürmek zorundayız. Bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. Tekrardan Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken görmek istiyoruz. Fenerbahçe kulübü bunu hak ediyor.
Fenerbahçe haberleri: Cengiz Ünder'den flaş itiraf!
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in hem transfer sürecine hem de geleceğine dair dikkat çeken sözleri... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in sözleri:
İyi durumdayım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi ülkemdeyim. Alışma gibi bir sorunum yok. Gelir gelmez ilk defa adapte sorunu yaşamadım. Yurt dışında oynadığım takımlarda bunu yaşıyordum ama tabii ki burada yaşamıyorum. Fiziksel olarak da iyiyim. Her şey yolunda.
SÜREKLİ TESİSE ERKEN GELİYORUM, GEÇ ÇIKIYORUM. BURADA OLMAKTAN KEYİF ALIYORUM
Şu ana kadar benim için her şey çok güzel gidiyor. Daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım da var. Adaptasyon süreci olmadı. Herkesle konuşuyorum. Arkadaşlık ortamı da iyi. Buranın ortamını çok seviyorum. Zaten sürekli tesise erken geliyorum, geç çıkıyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum. Her şey güzel gidiyor. Sürekli maç olmasını ve sürekli oynamak istiyorum.