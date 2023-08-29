Fenerbahçe yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna katmayı başardı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Nicolas Dominguez gelişmesi! Transferde takas teklifi...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Dominguez aşkı bitmek bilmiyor. Yönetimin ve teknikl heyetin ısrarla istediği oyuncu için sürpriz takas önerisi geldi. İşte transferdeki son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Yapılan transferler taraftarların bir hayli ilgisini çekti.
Fenerbahçe'de bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.