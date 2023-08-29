Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal transfere onay verdi! Rota Fransa'ya çevrildi
Transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Fenerbahçe, bir takviyeye daha hazırlanıyor. Son olarak kalesine Dominik Livakovic'i geçiren sarı-lacivertli ekip, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Kurmayların hedefindeki isim Fransa devinde. İşte teknik direktör İsmail Kartal'ın onay transferine onay verdiği isim... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip hücum hattına takviye yapmak istiyor.
Kurmaylar uzun zamandır sürdürdükleri Dominik Livakovic harekatını tamamladı.