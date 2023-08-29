Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabala da ev sahibinin stadyumunda sorunlar çıkmıştı. Statı TFF incelemeye aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Başkent ekibi, stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı. Pazar günü Fenerbahçe ile mücadele edecek, MKE Ankaragücü'nün iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı, TFF yetkililerince bugün incelendi.

Yaklaşık 1 saat süren teknik incelemenin ardından heyet raporunu TFF'ye gönderdi. Başkent ekibinden edinilen bilgiye göre karşılmanın bu statta oynanmasına sakıncalı bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Ancak, TFF'nin ilgili biriminin vereceği kararın ardından MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı'nda oynanıp oynanmayacağı belli olacak.