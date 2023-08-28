Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde etkili bir başlangıç yaptı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu paylaşılamıyor! 3 Avrupa kulübü devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu yaz yaptığı transferler ile dünya basınına damga vuran Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertlilerin sıradaki hedefi merak edilirken flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın yıldızı için 3 Avrupa kulübü devreye girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken 2. hafta ise Samsunspor deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.