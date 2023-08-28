Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş yaşanıyor...
TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 15 oyuncuyu renklerine bağlarken, 20 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kanarya'da 2 oyuncunun daha takımdan ayrılması an meselesi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya'da ayrılıklar da peş peşe geliyor.