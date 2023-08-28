Dominik Livakovic'in ardından transferde ağırlığını orta sahaya veren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Transferdeki tek şart...
Yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak istiyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran yönetim, gözünü Chelsea'nin yıldız ismine çevirdi. Transferin tamamlanması için tek bir şart bulunuyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertli kulübün Brezilyalı stoperi Luan Peres için artan teklifler sonrasında Fenerbahçeli kurmaylar yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.
Luan Peres için birçok Avrupa kulübünden teklifler gelirken bir Arap kulübünün 8 milyon Euro'luk teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı bilgisi geldi.