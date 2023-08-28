Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe şampiyonluk ateşini yaktı! Real Madrid'in eski yıldızı geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer dönemi hızlı geçiyor. Sarı-lacivertliler bu sezon birçok oyuncudan büyük bir bonservis bedeli elde etti. Kadrosunda yapılandırmaya giden Kanarya'da sıradaki hedef Real Madrid'in eski yıldızı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler yaptığı transferler ile taraftarı memnun etmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon ile bu sezon arasında Kanarya'da ciddi bir kadro değişikliği görünüyor.