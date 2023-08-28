F.Bahçe Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti!
F.Bahçe'de rota Rusya! Sambacı yıldız için kiralama teklifi
28 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
OMUZ KASI GELİŞTİRME HAREKETİ
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kocadağ'dan Çebi sözleri! İstifa... Kocadağ'dan Çebi sözleri! İstifa... 01:24
Kocadağ'dan Çebi sözleri! İstifa... Kocadağ'dan Çebi sözleri! İstifa... 01:24
Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması! Sakatlığı... Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması! Sakatlığı... 00:53
F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer yarışı! F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer yarışı! 00:53
G.Saray'da o yıldız ayrılmak istiyor! G.Saray'da o yıldız ayrılmak istiyor! 00:53
Crespo ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı... Crespo ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı... 00:53
Daha Eski
Tete transferinde flaş talep! Shakhtar Donetsk... Tete transferinde flaş talep! Shakhtar Donetsk... 00:53
O yıldıza İtalya'dan sürpriz teklif! O yıldıza İtalya'dan sürpriz teklif! 00:53
G.Saray'a maestro geliyor! G.Saray'a maestro geliyor! 00:53
Kent gerçeği ortaya çıktı! Kent gerçeği ortaya çıktı! 00:52
Kartal'da sürpriz gelişme! Geldiği gibi gidiyor... Kartal'da sürpriz gelişme! Geldiği gibi gidiyor... 00:52
Cimbom'da beklenmedik gelişme! Cimbom'da beklenmedik gelişme! 00:52
SON DAKİKA