Fenerbahçe'de orta saha için çalışmalar devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de rota Rusya! Sambacı yıldız için kiralama teklifi
Transfer döneminde yaptığı takviyeler ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe yeni bir harekata hazırlanıyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim rotasını Rusya'ya çevirdi. Kurmaylar yıldız oyuncu için kulübüne kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fred'in yanına kaliteli bir isim daha almak isteyen sarı-lacivertliler, rotasını yeniden Rusya'ya çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre hedefteki isim ise oldukça tanıdık; Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel...