Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan sürpriz teklif!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transfer sezonunun sonlarına doğru çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon yaptığı oyuncu satışlarıyla büyük bir gelir elde etti. Durum böyleyken Fenerbahçe'nin başka bir yıldızına da İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 7 maçın 7'sini de kazanarak sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
31 Ağustos Perşembe günü Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında avantajlı bir skor elde ederek gruplara kalmayı hedefleyen Kanarya'da gözler transfere çevrildi.