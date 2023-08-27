Sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, lige ve Avrupa'ya iyi başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı!
Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Ryan Kent konusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı. İngiliz yıldızın ilk 11'de yerini kaybetmesinin ardından mutsuz olduğu iddia edildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler alternatifi bol bir kadro kurarken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Dusan Tadic ve Cengiz Ünder transferlerinin ardından ilk 11 şansını kaybeden Ryan Kent'in mutsuz olduğu öne sürüldü.