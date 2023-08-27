Son dakika Fenerbahçe haberleri: Crespo ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürecek gibi duruyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Altay Bayındır ile yollar ayrılırken şimdi de bir süredir kadroya girmekte zorlanan o isimle ayrılık yakın gibi gözüküyor. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2023- 16:17