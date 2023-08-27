Fenerbahçe bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'la beyaz bir sayfa açtı.
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Crespo ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürecek gibi duruyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Altay Bayındır ile yollar ayrılırken şimdi de bir süredir kadroya girmekte zorlanan o isimle ayrılık yakın gibi gözüküyor. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'la beyaz bir sayfa açtı.
Sarı-lacivertliler, 13 oyuncuyu renklerine bağlarken, 20 futbolcuyla yollarını ayırdı.
Satılan futbolculardan toplam 51 milyon 650 bin Euro gelir elde edildi.