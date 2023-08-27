Bu yaz transfer döneminde Süper Lig'in dev takımları birçok oyuncu için transfer yarışına girdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer yarışı daha!
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in büyük takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transfer yarışına girdi. Bu iki dev takımın sıradaki hedefi Brezilyalı yıldız. İki ezeli rakip, yine bir transferde karşı karşıya geldi. (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Wilfried Zaha, Fred, Dusan Tadic, Milot Rashica ve Tete gibi yıldızlar yarışa konu olan isimler arasında.
Zaha ve Tete ile Fenerbahçe ilgilense de yıldız futbolcular Galatasaray'ın yolunu tuttu.