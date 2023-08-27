Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer yarışı daha!

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer yarışı daha!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in büyük takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transfer yarışına girdi. Bu iki dev takımın sıradaki hedefi Brezilyalı yıldız. İki ezeli rakip, yine bir transferde karşı karşıya geldi. (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2023- 15:50 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023- 16:45