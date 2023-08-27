Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi 405 dakikada devleri peşinde taktı!
Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, oynadığı futbolla izleyenleri mest etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi olan o isim, 405 dakika sahada kalmasına rağmen 8 gole katkı sağlarken devleri peşine taktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katarken, son olarak Dominik Livakovic'i renklerine bağladı.
Her mevkiye yıldız bir transfer yaparak adından söz ettiren Kanarya, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.