Orta sahasını güçlendirmek ve Fred'in yanına kaliteli bir isim monte etmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk tercihi Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'ti.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Krunic'te kötü haber! Rota alternatif isme çevrildi
Yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Rade Krunic için yoğun çaba sarf ediyordu. Ancak Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, oyuncunun takımda kalacağını açıkladı. Bunun üzerine kurmaylar, Krunic'in alternatifini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
29 yaşındaki orta saha için daha önce Milan'ın kapısını iki kez çalan Fenerbahçe, ikisinde de olumsuz yanıt almıştı.
Sarı-kanarya, üçüncü kez İtalyan ekibiyle temasa geçerek daha önceki 7 milyon euroluk teklifini 8 milyon euroya yükseltmeyi planlıyordu.