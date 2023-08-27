BETIS 12 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYOR

Real Betis'in, Rodriguez'in bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. Ancak ne Fenerbahçe'nin ne de Lyon'unbu rakamı kabul etmesi beklenmiyor. Fransız ekibinin pazarlıklarla fiyatı 10 milyon Euro'nun altına çekmeye çalışacağı, Fenerbahçe'nin ise bonus maddeleriyle oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı iddia edildi.