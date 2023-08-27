Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinde Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2023
UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık… pic.twitter.com/d79QFxy2o6