İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, Türkiye'den bir stoper alacak.
TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızının peşinde!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Bir dönem sarı-lacivertliler çalıştıran Erol Bulut, gözünü eski öğrencisine çevirdi. Bulut'un çalıştırdığı Cardiff son olarak Trabzonspor forması giyen Siopis'i kadrosuna katmıştı. Bulut, şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızı için düğmeye bastı. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 26.08.2023- 13:47
Bu ismin Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy olduğu iddia ediliyordu.
Ancak Erol Bulut'un istediği ismin Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Serdar Aziz olduğu ileri sürüldü.