TRANSFER HABERLERİ - Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızının peşinde!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Bir dönem sarı-lacivertliler çalıştıran Erol Bulut, gözünü eski öğrencisine çevirdi. Bulut'un çalıştırdığı Cardiff son olarak Trabzonspor forması giyen Siopis'i kadrosuna katmıştı. Bulut, şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızı için düğmeye bastı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 13:47