Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, beklenen kaleci takviyesini gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde ortaya çıktı!
Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertlilerden, ayrılarak Manchester United ile anlaşma sağlayan Altay Bayındır'ın sözleşmesindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.