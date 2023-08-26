Fenerbahçe, bu sezon kadrosunda köklü değişikliklere gitti.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Bir yıldız daha yolcu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bu sezon oyuncu satışından büyük bir gelir elde etti. Bu satışlar, sarı-lacivertlilerin kurduğu kadroya oldukça katkısı oldu. Fenerbahçe, kazandığı yüksek bonservis bedellerine bir yenisini daha ekleme üzere. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, bu sezon kadrosunda köklü değişikliklere gitti.
Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, bu sezon sattığı futbolculardan toplam 51 milyon 650 bin Euro kazandı.