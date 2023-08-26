Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, son transferi Dominik Livakovic'in ardından bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor...
Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifi! Tangocu ön liberonun menajeri mesaj gönderdi
Son olarak Dominik Livakovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor... Sarı-lacivertliler orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, menajerlerden flaş bir transfer teklifi geldi. Tangocu yıldızın menajeri Kanarya'ya mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Real Betis'de forma giyen Arjantinli ön libero Guido Rodriguez'in menajeri, Fenerbahçe'ye oyuncusunu önerdi.
Bilindiği gibi Kanarya, savunmanın önüne fizik gücü, temposu ve defansif özellikleri üst düzey bir orta saha arayışındaydı.