Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i renklerine bağlayarak bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de tek gündem orta saha! Listede 5 aday var
Transfer döneminde gelenler ve gidenler konusunda adından söz ettiren Fenerbahçe, son olarak Dominik Livakovic'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler orta sahaya bir takviye daha yapmak isterken listede yer alan 5 futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i renklerine bağlayarak bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.
Kalesini sağlama alan Fenerbahçe'de gözler orta alana yapılacak takviyeye döndü.
Sarı-lacivertliler, orta sahasını son olarak Manchester United'dan Fred'le güçlendirdi.