Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı... Sarı-lacivertlilerde 31 yaşındaki santrfor Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Deneyimli golcü F.Bahçe'de 64 maça çıkarken 19 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

KARAGÜMRÜK DE DUYURDU!

Kırmızı-siyahlılar transferi resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli Futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.