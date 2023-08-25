Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı... Sarı-lacivertlilerde 31 yaşındaki santrfor Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerde yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Deneyimli golcü F.Bahçe'de 64 maça çıkarken 19 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2023
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/oAoRdUNzPO
KARAGÜMRÜK DE DUYURDU!
Kırmızı-siyahlılar transferi resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli Futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.
📣 𝕐𝕌𝕍𝔸ℕ𝔸 ℍ𝕆Ş 𝔾𝔼𝕃𝔻İℕ 𝕊𝔼ℝ𝔻𝔸ℝ 𝔻𝕌ℝ𝕊𝕌ℕ— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 25, 2023
Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli Futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz. pic.twitter.com/2BYlHrspjb