Transferde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, son olarak Dinamo Zagreb'den Dinamo Livakovic'i de renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Dominik Livakovic'in transferi için kulübü Dinamo Zagreb ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşma gereği kulübümüz yetiştirme bedeli hariç 6.650.000 Euro + 950.000 Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecektir. Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.