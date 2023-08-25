Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler Livakovic'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Hırvat eldiven, Fenerbahçe'de '40' numaralı formayı giyecek.

Livakovic, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi 5-1 mağlup ettiği mücadele öncesi Ülker Stadyumu'nda taraftarlarla buluşmuştu.

LIVAKOVIC'TEN VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

"Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu yoldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansımı artırıyor."