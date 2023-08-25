Teknik adama bu kadar alternatifli bir kadro sunduğunda, işler olumlu yönde değişiyor. 5-1'lik bir skor alan sarı-lacivertliler gruplara kendini attı. Hem hücumda hem de savunmada doğruları yapan, 10 kişi kalan rakibe karşı nasıl ve hangi oyuncularla oynayacağını bilen İsmail Kartal net bir şekilde maçın yıldızı oldu. Bir teknik adam sahadaki en iyi oyuncu kadar etki verdiğinde iş biter dostlar. Bu saatten sonra rakiplere bakacağız.