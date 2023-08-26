Fenerbahçe transfer: 6 numaraya 2 aday var! Yönetim tekliflerini hazırladı...

Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertlilerde son oynanan Twente maçında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından moraller yerine geldi. Yönetim bu noktada Livakovic transferini de bitirirken şimdi sıra 6 numara transferine geldi. Başkan Ali Koç bu sene gerçekleşen tüm transferlerde başrol oynarken orta saha içinde yine bizzat devreye girdi. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan o 2 yıldız ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023- 10:09