Trendyol Süper Lig'de 2 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer arayışları son gaz devam ediyor.
Fenerbahçe transfer: 6 numaraya 2 aday var! Yönetim tekliflerini hazırladı...
Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertlilerde son oynanan Twente maçında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından moraller yerine geldi. Yönetim bu noktada Livakovic transferini de bitirirken şimdi sıra 6 numara transferine geldi. Başkan Ali Koç bu sene gerçekleşen tüm transferlerde başrol oynarken orta saha içinde yine bizzat devreye girdi. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan o 2 yıldız ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'de 2 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer arayışları son gaz devam ediyor.
Son olarak Konferans Ligi play off turu ilk maçında Twente'yi 5-1'le geçen sarı-lacivertlilerde keyifler yerinde.
Hafta içinde Avrupa mesaisi nedeniyle bu hafta karşılaşması ertelenen Fenerbahçe'de rövanş maçı hazırlıkları devam ediyor.