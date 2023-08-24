Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yapılan hamlelerle adından söz ettiren sarı-lacivertlilerde ayrılıklar devam ediyor. Şimdi ise İsmail Kartal'ın raporuna göre yıldız isimler yollarını kesin olarak ayrılması bekleniyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ