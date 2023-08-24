Fenerbahçe - Twente maçı öncesi kadroda değişiklik
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ı dahil etti.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.08.2023- 12:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 12:36
Sarı-lacivertlilerde Luan Peres ve Miha Zajc yerine Osayi ve Bartuğ Elmaz kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe, Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir.