Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal artık onu düşünmüyor! Ayrılık kesin gibi...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yapılan hamlelerle adından söz ettiren sarı-lacivertlilerde ayrılıklar devam ediyor. Şimdi ise İsmail Kartal'ın raporuna göre yıldız isimler yollarını kesin olarak ayrılması bekleniyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli takımda son maçlarda kadroya dahil edilmeyen Portekizli futbolcuyu teknik direktör İsmail Kartal da tamamen sildi.
Kartal, 26 yaşındaki futbolcunun bir an önce kendisine kulüp bulmasını istiyor.