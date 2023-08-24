Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Konferans ligi için Fenerbahçe şampiyonluk ateşini yaktı! Hedef dünya yıldızı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transfer dönemi hızlı geçiyor. Bu sezon oldukça yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler durmak bilmiyor. UEFA Konferans Ligi Kupasını müzesine koymak isteyen Kanarya, buna yönelik hamleler yapıyor. Fenerbahçe'nin sıradaki transferi çok şaşırtacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, uzun süredir hasret duyduğu şampiyonluğa kavuşmak istiyor.
Buna göre hazırlık yapan Kanarya, yeni transferleri ile gündeme bomba gibi düştü.