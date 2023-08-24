UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazanırken, İrfan Can Kahveci maçın ardından açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, "Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında Twente'yi 5-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Her geçen hafta hem takım olarak hem bireysel olarak performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur.