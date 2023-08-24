UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazanırken, Sebastian Szymanski maçın ardından açıklamalarda bulundu. Polonyalı yıldız, "Rakibin kırmızı kartından sonra daha sakin ve basit oynamaya başladık. Bana göre maçın anahtarı da bu oldu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında Twente'yi 5-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İyi bir maç çıkardık ancak ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Rakibin kırmızı kartından sonra daha sakin ve basit oynamaya başladık. Bana göre maçın anahtarı da bu oldu.