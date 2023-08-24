Fenerbahçe'nin fırsat ayağına geldi.
Fenerbahçe transferde pusuya yattı! 30 milyon euroluk kanat
Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler fırsat transferi yapılabileceğini açıklamıştı. Bu açıdan Kanarya'ya gün doğdu. İşte yönetimin hedefindeki 30 milyon euroluk kanat... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre 40 gün once 30 milyon euroya Celtic'ten Al-İttihad'a transfer olan ancak taraftarların 'yıldız statusünde değil' diyerek gönderilmesini istediği Jota, Suudi Arabistan'dan ayrılmak üzere...
Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, bu haber sonrasında pusuya yattı ve gelişmeleri yakından izlemeye başladı.