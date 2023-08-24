Fenerbahçe Dominik Livakovic ile prensip anlaşmasına vardı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek istediği yıldız kaleci Dominik Livakovic ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Bilgilendirme

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.