Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşacak. Deplasmanda mücadele edeceği için sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Maribor maçı sonrasında Slovenya'da başlattı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına Slovenya'da yaptığı antrenmanla başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovenya'nın NK Maribor takımı ile dün deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe kafilesi geceyi Maribor kentinde geçirdi.

Play Green Football Center'da teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü müsabakada forma giyen oyuncular idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından yaptıkları pas ve şut çalışmalarıyla idmanı sonlandırdı.

Öte yandan dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

