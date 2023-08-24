TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Taraftarı coşturacak hamle

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Taraftarı coşturacak hamle

Yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe transferde de durmak bilmiyor. Sarı-lacivertli ekip hücum hattına takviye yapmak isterken rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kurmaylar, Fred'in Manchester United'tan takım arkadaşını kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 06:40