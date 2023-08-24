Fenerbahçe yaz döneminde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Szymanski gibi dikkatleri çeken takviyeler yaptı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Taraftarı coşturacak hamle
Yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Fenerbahçe transferde de durmak bilmiyor. Sarı-lacivertli ekip hücum hattına takviye yapmak isterken rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kurmaylar, Fred'in Manchester United'tan takım arkadaşını kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler bu isimlere bir yenisinin daha eklenmesi için geri sayıma geçti.
Takvim'in haberine göre hücum hattına takviye yapmayı planlayan Kanarya, Manchester United'dan Anthony Martial'ı listesine aldı.