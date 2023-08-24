UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente'yi konuk etti. 6 gol, 1 kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazandı ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 5-1 kazandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jayden Oosterwolde, 60'ta Sebastian Szymanski, 63 ve 74. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve 90+2. dakikada ise Dusan Tadic kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 20. dakikada Manfred Ugalde'den geldi.

Maçın 54. dakikasında ise Michy Batshuayi'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ayrıca Hollanda ekibinde 41. dakikada Youri Regeer direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından F.Bahçe, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak.

OOSTERWOLDE STOPERDE

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, Twente karşısında stoperde görev aldı.

Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar sarı-lacivertli takımdaki tüm maçlarında sol bekte görev yapmıştı.

Oosterwolde, stoper oyuncuları Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığında Rodrigo Becao'nun da riske edilmemesiyle stoper pozisyonunda oynadı.

BECAO RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, Twente karşısında riske edilmedi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligdeki Samsunspor karşılaşmasında görev alamayan Becao, Twente maçının kadrosunda yer alsa da riske edilmeyerek yedek soyundu.

MERT MÜLDÜR İLK KEZ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.

Transferinin ardından Avrupa'da Maribor, ligde ise Samsunspor maçlarında ilk kez forma giyen 24 yaşındaki savunmacı, söz konusu müsabakalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

Mert Müldür, bu sezon ilk 11'deki ilk maçına ise Twente karşısında çıktı.

KENT 2 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, 2 maçın ardından forma şansı buldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve aldığı sürelerde performansıyla beğeni toplayan İngiliz hücum oyuncusu, 2 maçın ardından 11'de görev yaptı.

ALTAY BAYINDIR'A VEDA

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesinde taraftarlarla vedalaştı.

İngiltere'nin Manchester United takımına transferi gündemde olan Altay, alkışlar eşliğinde taraftarlara veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Vlap geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta gitti.

16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne kat etti. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

GOL! 20. dakikada Twente öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kjölö, penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu bölgede müsait pozisyondaki Ugalde'nin vuruşunda top direkten dönerken, Ugalde dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

23. dakikada Twente etkili geldi. Ceza yayı önü sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Ugalde'nin sert şutunda İrfan Can Eğribayat'tan dönen top Vlap'ta kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can açıyı kapatarak gole izin vermedi. Vlap bir kez daha tamamladı ancak İrfan Can aynı pozisyonda 3 kurtarış yaparak golü önledi.

GOL! 33. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan korner atışının ardından topla buluşan Szymanski, sağdan ceza yayı üzerine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin uzak mesafeli kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.

43. dakikada Twente 10 kişi kaldı. Regeer'in 41. dakikada Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrasında hakem Andrew Madley oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

GOL! 60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'yle verkaç yaparak sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, kale sahası önüne hareketlenen Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1.

GOL! 62. dakikada fark 2'ye çıktı. Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, son çizgiye inip penaltı noktasına yerden ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.





GOL! 74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Tadic'in hızlı kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Dzeko, ceza sahasına girip İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Mats Rots'tan sıyrılan bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 4-1.

GOL! 90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, Mats Rots tarafından düşürülünce hakem Andrew Madley, penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Tadic, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti: 5-1.

Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.