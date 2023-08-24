UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 41. dakikasında Youri Regeer, Mert Müldür'e yaptığı ağır faulü VAR'da inceleyen hakem kırmızı kart gösterdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Twente kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 41. dakikasında Twente'de Youri Regeer, Mert Müldür'e sert bir faul yaptı.

Hakem ilk başta sarı kart gösterse de, VAR incelemesi sonucu kararını değiştirdi ve kırmızı kartını gösterdi.

İşte o anlar:

*Görüntüler Smart Spor'dan alınmıştır.