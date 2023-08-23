Belki de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha rekabeti hiç bu kadar transfer sezonuna yansımamıştı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Ndombele...
TRANSFER HABERLERİ: Adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ndombele konusunda İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İşte Ndombele konusundaki son gelişmeler... FB GS SPOR HABERLERİ
'Çalım' ifadesinin en çok kullandıldığı sezonlardan birini yaşarken iki ezeli rakip transfer sezonunu kapatmış değil...
Hedefteki isimler kapsamında çalışmalar sürerken gündeme gelen son isimlerden biri de Tanguy Ndombele'ydi.