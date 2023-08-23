Fenerbahçe'nin transferi için saatleri saydığı Dominik Livakovic'te sürpriz bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic için sürpriz açıklama! Transferde kriz...
Son dakika transfer haberleri: Adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan Livakovic konusunda Dinamo Zagreb teknik direktörü Sergej Jakirovic'ten flaş açıklama geldi. İşte o sözler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2023- 14:42
Fenerbahçe'nin transferi için saatleri saydığı Dominik Livakovic'te sürpriz bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir gündemde olan Hırvat kaleci için Altay Bayındır'a da transfer için izin veren yönetime Zagreb ekibinden flaş bir açıklama geldi.
İki gün önce Dinamo Zagreb'in teknik direktörlük koltuğuna getirilen Sergej Jakirovic, Dominik Livakovic'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.