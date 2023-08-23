Fenerbahçe - Twente maçı öncesi İsmail Kartal ve Szymanski konuştu.

İSMAİL KARTAL: MAÇ TRAFİĞİ YAŞIYORUZ



3-4 günde bir maç trafiği yaşıyoruz. Twente maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Twente hareketli ve koşan bir takım. Hollanda futbolunun temelindeki her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Ama Twente maçı çok çok önemli. İyi futbolla, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Başarırsak çok mutlu olacağız.



"SAKATLIKLAR SEBEBİYLE ROTASYON YAPAMIYORUZ"



Birkaç sakat oyuncumuz var. Bazı mevkilerde daha fazla rotasyon yapabilecekken, sakatlıklar nedeniyle yapamıyoruz ve bazı oyuncularımıza fazla yük biniyor. Sakatların bir bölümü yarın dönecek. Testler sonucunda kimin oynayacağına karar vereceğiz.



KAS YORGUNLUĞU TESPİTİ!



Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de olduğunu biliyorduk. Buna 2 tane yenilik kattık. Futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz. Ayrıca bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz. Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız.



Maçın gidişatına göre, rakibin hamlelerine göre değişiklikler yapıyorum. Samsunspor maçında da öyle bir zeminde, öyle bir dakikada Umut'un girmesi ve topu tutması gerekiyordu. Başka bir nedeni yoktu. Umut da bizim takımın oyuncularından bir tanesi. Daha fazla bir şeyler vereceğini tahmin ettiğim için Umut'u tercih ettim.

Samsunspor maçında 10 Türk oynaması tesadüf. Daha dinlenik ve daha sağlıklı oyuncular tercih ettiğimiz için böyle bir durum oldu. Her maçın hikayesi farklıdır. Her maç 10 Türk olacak diye bir şey yok.

LIVAKOVIC VE ALTAY...

Dominik Livakovic için bir şey söylemem doğru olmaz. Başkan ve yönetimin kontrolünde gidiyor. Altay Bayındır bu akşam idmana çıkacak. Kesinleşen bir transfer durumu yok. Kesinleşince kulüp açıklar.



SEBASTİAN SZYMANSKI'NİN AÇIKLAMALARI



Fenerbahçe olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. 6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. En iyisini yapmak için her şeyi deniyoruz. İlerleyen dönemde daha da iyi olacağız. Twente ile geçen sene iki maç oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum.



Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Ben değil, takım için de bu geçerli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığı, asist yaptığı önemli değil. Kazanmak önemli.

Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Rekabet, takıma fayda sağlar. Herkes gelişir. İsmail Kartal en iyi 11'i kuracaktır. En iyisini İsmail Kartal bilir. Fazla kaliteli oyuncunun olması, faydalı bir şey.



Benim oyun tarzım bu! Koşu ve pres anlamında takıma yardımcı olurum. Bazen rakipten top çalmak, beni gol atmaktan daha fazla mutlu ediyor.



Taraftarın gösterdiği bu ilgiyi ve sevgiyi beklemiyordum. Sadece beni değil, tüm takımı tutkuyla destekliyorlar. Avrupa ile kıyaslarsam, buradaki tutku çok farklı. Ben de bunu çok seviyorum.