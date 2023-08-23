Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda Ligi ekibi Twente'yi konuk edecek. Gruplara kalmak isteyen tamsilcimiz, evinde rahat kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman? FB maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.