FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim o isimde ısrarcı! Galatasaray'ın da listesinde...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de transferde hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertliler adı bir süredir Galatasaray ile de anılan yıldız isim için devreye girdi ve teklifini yaptı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 09:16 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023- 09:21