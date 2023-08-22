Trendyol Süper Lig'e iyi bilr başlangıç yapan Fenerbahçe rotasını transfere çevirdi.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de kaleci değişikliği! Altay gidiyor Livakovic geliyor
Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3'er puan alan Fenerbahçe, hızlı bir başlangıç yaptı. Sezon sonunda şamipyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertli ekip transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Kurmaylar, kalede değişiklik yapacak. Altay Bayındır takımdan ayrılırken, yerine Dominik Livakovic gelecek. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertliler bu sezon yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çekti.
Kurmaylar kadroya Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred gibi isimleri dahil etti.