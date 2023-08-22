TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de kaleci değişikliği! Altay gidiyor Livakovic geliyor

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3'er puan alan Fenerbahçe, hızlı bir başlangıç yaptı. Sezon sonunda şamipyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertli ekip transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Kurmaylar, kalede değişiklik yapacak. Altay Bayındır takımdan ayrılırken, yerine Dominik Livakovic gelecek. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 19:38 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023- 20:09