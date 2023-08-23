TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk genç yıldız! Yapılan teklif...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk genç yıldız! Yapılan teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezona galibiyetlerle başladı. Sarı-lacivertliler aynı zamanda transferin şampiyon isimlerinden. Bu unvanı ligde de korumak isteyen Kanarya, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'nin radarına bu sefer İngiltere'den 15 milyon Euro'luk genç yıldız takıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 06:40