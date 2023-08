Cengiz Ünder'in hızlı kanat oyunu, Sebastian Szymanski'nin dinamik orta saha katkısı, Fred'in oyun yönetimi, Rodrigo Becao'nun defansif güvenilirliği ve Dusan Tadic'in yaratıcılığıyla Fenerbahçe, hem yerel ligde hem de uluslararası sahada iddialı bir performans sergilemeye hazırlanıyor.