Cengiz Ünder'in hızlı kanat oyunu, Sebastian Szymanski'nin dinamik orta saha katkısı, Fred'in oyun yönetimi, Rodrigo Becao'nun defansif güvenilirliği ve Dusan Tadic'in yaratıcılığıyla Fenerbahçe, hem yerel ligde hem de uluslararası sahada iddialı bir performans sergilemeye hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro'luk dev yetenek! Fransa'nın yıldızı geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer sezonunun kapanmasına az zaman kala sarı-lacivertliler bombayı patlatmak üzere. Fransa Milli Takımı'nın yıldız orta sahası geliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin transfer heyecanı sürerken, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerin transfer çalışmaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Takvim'in haberine göre; Kulüp, genç yetenek Youssouf Fofana ile anlaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.