Sezon başında bir takım ne kadar puan alırsa o kadar avantaj. Fenerbahçe bu anlamda çok kritik bir deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Bir de şu var Samsunspor takımı çok kimsenin başını ağrıtır içeride ve dışarıda. Daha bir oturacak, daha bir şekillenecek bu takım belli. Fenerbahçe buradan 3 puan alarak çok güzel kaçtı. Attı attı kaçtı yani çok takım buradan kaçamaz! O yüzden Fenerbahçe adına çok kritik bir galibiyetti.



