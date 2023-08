Szymanski'nin bir rahatsızlığı olduğu söylendi. Zaten sıkıntı olmasa bence kadroya yazılacak ilk isim. Bu sezona çok net damgasını vuracak. Kısa bir süre oyuna girmesine rağmen ayağına değen her topu olumlu değerlendirdi. Fenerbahçe 7 haneli rakamlara satabileceği yeni bir oyuncu buldu. Bu Samsunspor çok can yakar. Her takıma deplasman gibi deplasman olacak.