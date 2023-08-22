ERMAN TOROĞLU – İSMAİL KARTAL İYİ YÖNETİYOR
Samsun'da aşırı nem ve yüksek sıcaklığa rağmen sahada mücadele eden 22 futbolcuya da "Helal olsun" demek gerek. İlk yarıya baktığınızda kalite var mı eh! İki takım da taktik anlayışlarını yapmaya çalıştı. Birbirlerini iyi analiz etmişler ona göre oynadılar. Samsunspor yeni bir takım, alt ligden gelmesine rağmen sahadaki duruşu iyiydi. Bölgeler arasında hiç kopukluk yoktu. Samsunspor taraftarını da tebrik ediyorum tribünler doluydu. Ben o tribünleri iyi bilirim daha 16 yaşındayken ilk profesyonel maçıma çıkmıştım Samsun'da ve gol atmıştım.