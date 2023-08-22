TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Kadroda düşünülmeyen isme sürpriz talip

Bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de, transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gelecek planlarında yer almayan o isme, sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 06:40