Fenerbahçe'de kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden biri olan Serdar Dursun'a yeni bir talip çıktı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Kadroda düşünülmeyen isme sürpriz talip
Bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de, transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gelecek planlarında yer almayan o isme, sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 22.08.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Rakow'un bir hücum takviyesi yapmak istediğini ve Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile ilgilendiği yazıldı.
Deneyimli forvetin yedek kaldığı ve bu nedenle Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakabileceği öne sürüldü.