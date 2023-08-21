TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe istiyordu! Transferde kötü haber

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Karl Toko Ekambi'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 15:10