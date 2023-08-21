Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de, takviye çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe istiyordu! Transferde kötü haber
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Karl Toko Ekambi'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler bir süredir, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi için girişimlerine devam ediyordu.
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan ve fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un derlediği haberde, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresini duyurdu.