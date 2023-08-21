Fenerbahçe'de Dominik Livakovic bilmecesi sona eriyor.
Fenerbahçe transfer haberi: Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
Son dakika transfer haberleri: Adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan Dominik Livakovic konusunda Hırvat basınından olay iddia geldi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Altay Bayındır'a gelen tepkilerin ardından bu transferde gaza basıldı. İşte Hırvat kalecinin geliş tarihi ve detayları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic bilmecesi sona eriyor.
Sarı-lacivertlilerin aylardır gündeminde bulunan başarılı kaleci, Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
Hırvat basınında yer alan ve Milliyet'in derlediği haberde Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasında kesin anlaşmanın sağlandığını ve Livakovic'in İstanbul'a hangi gün gideceğini duyurdu.