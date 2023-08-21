Fenerbahçe'de transferde hareketlilik devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de 6 numara arayışı! Listede 3 isim var...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Özellikle İsmail Kartal'ın 6 numara ısrarının ardından yönetim bu noktada listeye 3 futbolcuyu birden aldı. Sarı-lacivertlilerde listedeki yıldızlar adından oldukça ses getirecek gibi duruyor. FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertlilerde takviyeler kadar ayrılacak isimlerde belli olmaya devam ediyor.
İsmail Kartal buna göre özellikle 6 numara için arayışlarına hız verdi.